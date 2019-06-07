الغضبان : فائض المعروض والخزين النفطي والظروف الجيوسياسية ..أهم التحديات التي تواجه السوق العالمية

2019/06/07 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان ، أن السوق العالمية مازالت غير مستقرة بسبب التحديات التي تواجهها ومنها فائض المعروض النفطي من مصادر متعددة ، فضلاً عن الظروف الجيوسياسية التي تعاني منها بعض مناطق الانتاج النفطي ، ما يوثر سلباً على أستقرار الاسعار وأضطراب السوق .وقال الغضبان على هامش مشاركته […]

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