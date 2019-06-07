2019/06/07 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تجمع آلاف المحتجين في العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة ورفعوا لافتات كُتب عليها عبارات منها “ارحلوا جميعا” في إطار مظاهرات تنظم منذ أسابيع للمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة.وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان بعد 20 عاما قضاها في السلطة تحت ضغط الاحتجاجات والجيش.لكن الاحتجاجات استمرت للمطالبة بإصلاحات سياسية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آلاف الجزائريين يطالبون بإصلاحات سياسية ويهتفون “ارحلوا جميعا” وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلاف الجزائريين يطالبون بإصلاحات سياسية ويهتفون “ارحلوا جميعا”) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلاف الجزائريين يطالبون بإصلاحات سياسية ويهتفون “ارحلوا جميعا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).