العراق والامارات يبحثان تحقيق استقرار المنطقة

2019/06/07 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث العراق والامارات، الجمعة، تحقيق الاستقرار للمنطقة.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي انه التقى في عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واضاف ان “اللقاء بحث العلاقات بين العراق والإمارات العربية المتحدة، وعددٍ من القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة فضلا عن تطرق اللقاء إلى آليات تطوير العلاقات البرلمانية، و أهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، والعمل لتحقيق الاستقرار للمنطقة في ظلِّ التحديات والأزمات التي تشهدها.

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