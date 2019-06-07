الجيش الألماني يأمر بتطوير “صواريخ دفاعية فرط صوتية”

2019/06/07 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشف مدير مبيعات الشركة المصنعة والمطورة للصواريخ الأوروبية (MBDA)، بيتر هيلميير، الجمعة، أن الشركة تعمل حاليا على تطوير صاروخ فرط صوتي (HGV)، بناء على طلب الجيش الألماني.وذكر هيلميير، أن تطوير الصاروخ الجديد قد أتى بناء على طلب رسمي من القوات المسلحة الألمانية، التي أكدت بدورها أنها تحتاجه لمواجهة “تهديدات من نوع معين”.[…]

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