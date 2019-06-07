الحلبوسي يلتقي محمد بن زايد‬

2019/06/07 | 17:20

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بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة (7 حزيران 2019)، مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الأوضاع في المنطقة.

وذكر ببان للمكتب الإعلامي للحلبوسي ان "‫الأخير التقى في عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

‫وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث العلاقات بين العراق والإمارات العربية المتحدة، وعددٍ من القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة".

‫كما تطرق اللقاء إلى "آليات تطوير العلاقات البرلمانية، وأهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية ‫بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، والعمل لتحقيق الاستقرار للمنطقة في ظلِّ التحديات والأزمات التي تشهدها"، وفقا للبيان.

بغداد اليوم _ متابعة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الجمعة، إن "مساعي الولايات المتحدة لفرض هيمنتها على العالم تعد وصفة للحروب"، معربا عن رفضه للإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد شركة "هواوي" الصينية.

وأبدى بوتن، خلال م

بغداد اليوم- ذي قار

نفى محافظ ذي قار يحيى الناصري، الجمعة (7 حزيران 2019)، الانباء التي تحدثت عن استقالته من منصبه.

ونقل المركز الإعلامي للمحافظ عن الناصري قوله: "أطمئن ابناء المحافظة، بأن الانباء التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاج

بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، الجمعة، 07 حزيران، 2019، أن بيئة ظهور داعش لم تتغير، فيما طالب بخطط حقيقية لمواجهته.

وقال علاوي في بيان، أورده مكتبه الإعلامي: "سبق وحذرنا مرارا وتكرارا من عودة الجيل الثالث للإرهاب ود

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