اعتقال 40 مطلوبا ومتهما ومصادرة 24 قطعة سلاح غير مجازة في بغداد

2019/06/07 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، اعتقال 40 مطلوبا ومتهما ومصادرة 24 قطعة سلاح غير مجازة في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز"

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