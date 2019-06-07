دراستان: مخاطر الأغذية المصنعة

2019/06/07 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت دراستان كبيرتان إلى أن الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المصنعة، يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والموت المبكر، مقارنة بمن يتناولون الطعام بشكله الأصلي.

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