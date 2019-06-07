الحلبوسي يبحث مع ولي عهد أبو ظبي تعزيز العلاقات بين العراق والإمارات العربية المتحدة

2019/06/07 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ‬في عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي، اليوم الأربعاء، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.العلاقات بين العراق والإمارات العربية ، وعددا من القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة

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