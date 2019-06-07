فيسبوك تنضم لقائمة مقاطعي “هواوي”

2019/06/07 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قررت شركة “فيسبوك” الانضاما لقائمة مقاطعي عملاق الهواتف الصينية هواوي.وأكدت رويترز أن “فيسبوك” وجهت ضربة جديدة لهواوي بعدما قررت منع التحميل المسبق للتطبيق الخاص لموقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تطبيق “انستغرام” و”واتس آب”، على الأجهزة الجديدة للشركة، وذلك في إطار منع شركة جوجل أيضا تحميل أي تطبيقات لتلك الأجهزة.وأفادت الشركة الصينية […]

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