ديالى: 140 عائلة نزحت من قرية بسبب تهديدات الميليشيات

2019/06/07 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق لم تنتهِ أزمة #قرية (#أبو_الخنازير) التابعة لناحية أبي صيدا بمحافظة #ديالى، إذ يستمر #الاضطراب الأمني، مع اتهامات لفصائل #مسلحة بترويع #المواطنين ودفعهم إلى #النزوح، وأخيراً نزحت […]

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