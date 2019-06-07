2019/06/07 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدف: القوة الجوية 2 x النفط 0 ( د.77 حمادي احمد )

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