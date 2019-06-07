2019/06/07 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكشفت قيادة الجيش الأميركي بالعراق بالصور تفاصيل عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة بالعراق أبو مصعب الزرقاوي يوم 7 حزيران 2006 في بهرز في ديالى وعدد من معاونيه في غارة جوية قرب بعقوبة شمال بغداد.وعرض المتحدث باسم الجيش العميد بيل كالدويل صورة لوجه الزرقاوي بعد قتله، ثم عرض شريط فيديو للغارة الجوية على منطقة هبهب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قصفه بالطائرات خنقوه بدشداشته !!اليوم الجيش الامريكي يعلن مقتل الزرقاوي في ديالى عام 2006) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قصفه بالطائرات خنقوه بدشداشته !!اليوم الجيش الامريكي يعلن مقتل الزرقاوي في ديالى عام 2006) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).