2019/06/07 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة مشتركة من الاستخبارات والحشد تحرر مختطفاً في بيجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/07 | 18:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة مشتركة من الاستخبارات والحشد تحرر مختطفاً في بيجي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة مشتركة من الاستخبارات والحشد تحرر مختطفاً في بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).