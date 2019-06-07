اسعار الدولار ترتفع رغم خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة

2019/06/07 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ارتف سعر الدولار الأميركي أمام أغلب العملات الرئيسية، متجاهلًا خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة، ومع ترقب المستثمرين صدور بيانات التوظيف الشهرية للبلاد، للوقوف على قدرتها في إضافة المزيد من فرص العمل وتحفيز الاقتصاد.

وارتفعت العملة الأميركية أمام اليورو بنسبة 0.10% إلى 1.1265 دولار، وزادت أمام نظيرتها السويسرية بنسبة 0.20% إلى 0.9934 فرانك للدولار الواحد.وانخفضت العملة الأميركية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.20% إلى 1.2719 دولار في الوقت نفسه، لتسجل العملة البريطانية أقوى مستوياتها في أسبوعين.انتهى

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