لماذا يذهب رئيس الوزراء الياباني إلى إيران؟ وماذا يمكن أن يحقق؟

2019/06/07 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يزور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إيران الأسبوع القادم في مهمة تهدف لتخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة على ما يبدو.فيما يلي بعض الأسباب لزيارة آبي وما يمكن أن يحققه.* لماذا يذهب آبي إلى إيران؟ تتمتع اليابان بوضع متفرد بين حلفاء الولايات المتحدة لارتباطها بعلاقات وثيقة طويلة الأمد مع

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