2019/06/07 | 18:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على متهم بالخطف والابتزاز في القائم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ الانبار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على متهم بالخطف والابتزاز في القائم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على متهم بالخطف والابتزاز في القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).