إنتخاب مطراناً جديداً للموصل كوردستان العراق وكركوك للسريان الكاثوليك

2019/06/07 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل – الخورأسقف نزار عجم مطراناً مساعداً لأبرشية الموصل – انتخاب الخوراسقف نزار سمعان مطراناً معاوناً مع حقّ الخلافة لأبرشية الموصل وكركوك وكوردستان – العراق صدر عن أمانة سرّ بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية في بيروت ما يلي: انتخب سينودس أساقفة الكنيسة السريانية الكاثوليكية في دورته المنعقدة في دير سيّدة النجاة […]

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