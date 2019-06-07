فرق اطفاء من 4 مناطق تحاصر حريقاً في بستان

2019/06/07 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

التهمت النار

“المجهولة”، الجمعة، بستاناً في ناحية جديدة الشط شمال شرقي محافظة ديالى.

وقالت مديرية الدفاع

المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إن “اربع فرق إطفاء من مراكز

(هبهب والخالص ورتل الطوارئ ومفرزة اطفاء ناحية جديدة الشط)، تمكنت من إخماد النيران

التي اندلعت بمساحة شاسعة في بستان بناحية جديدة الشط”.

وأوضحت أنه “بعد

محاصرتها وتطويقها من عدة محاور بهمة عالية وبوقت قياسي قصير، تم السيطرة على النيران

دون توسعها وامتدادها الى الاراضي والبساتين المجاورة”، مبينة انه “تم انقاذ (50) دونماً

من محصول الحنطة في الحقول القريبة من موقع الحادث”.

وتصاعدت خلال الايام

الاخيرة، موجات حرائق “مجهولة” التهمت حقول الحنطة والشعير في مختلف محافظات البلاد،

حيث ارتفعت المساحات المحروقة إلى 768 دونمًا مربعًا.

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