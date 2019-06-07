2019/06/07 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتنبئ الجوي علي الموسوي، اليوم الجمعة، ان النماذج لا زالت تبين عمق كبير للموجة الحارة اعتبار من يوم السبت ولغاية الخميس القادم بسبب تأثير المرتفع الشبه المداري والمنخفض السطحي الموسمي والكتلة الافريقية.وقال الموسوي إن "هذه العوامل المناخية والطبوغرافية وتواجد المرتفع المداري والمنخفض السطحي يسبب بارتفاع كبير وملحوظ على درجات حرارة الجو خاصة بداية الاسبوع المقبل ذروة الموجة الحارة":

وأضاف ان "هذه الموجة تستمر لمدة 6 ايام اعتبار من السبت وتكون درجات الحرارة اعلى من المعدل العام بفارق كبير وبعدها هناك توقعات تشير الى نزول كتلة هوائية دافئة نادرة تعمل على انخفاض في درجات الحرارة وتكون دون معدلاتها العام نتكلم اكثر عند قرب الفترة".

واوضح، انه "من المتوقع حدوث نشاط ملحوظ لرياح البوارح الجافة الشمالية الغربية اعتبار من منتصف الاسبوع المقبل حيث قد تتجاوز هبات الرياح 60 كم خاصة الاقسام الشرقية من البلاد وتكون مثيرة للغبار وتزيد من الاحساس بالأجواء الحارة والمرهقة".

وتابع ان "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال يوم أمس واليوم اخبار تقول ان هناك نشاط شديد ومرعب لرياح البوارح والتي اطلقوا عليها رياح نارية الاسبوع المقبل" ، مؤكداً ان "هذه الاخبار كاذبة وغايتها ارعاب الناس ويجب عدم تصدسق هذه الاخبار الكاذبة ".

واشار الموسوي انه "ينصح الجميع بعدم التعرض للأشعة الشمس من الساعة {10 صباحا-الى5عصرا} لتفادي الاجواء المرهقة جدا ولتفادي ضربة الشمس، مع ضرورة شرب السوائل والمرطبات بشكل مكثف خلال النهار".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر جوي: استمرار موجة الحرارة لغاية الخميس القادم) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر جوي: استمرار موجة الحرارة لغاية الخميس القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).