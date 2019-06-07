نائبة تطالب بفرض رقابة منظمات المجتمع المدني على المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

2019/06/07 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عن تحالف سائرون شيماء التميمي، اليوم الجمعة، بوضع الية مراقبة تسمح لمنظمات المجتمع المدني، بالاشراف على عمل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.وقالت التميمي في بيان، انها ” ستعمل على منح منظمات المجتمع المدني، دور مراقب مباشر على اداء المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، الذي شكله رئيس الوزراء”.وتابعت “يجب ان يكون لادارة المجلس الاعلى […]

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