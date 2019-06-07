قيادة شرطة نينوى تعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بعيد الفطر المبارك

2019/06/07 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة نينوى عن نجاح الخطة الامنية التي طبقتها بعموم المحافظة دون تسجيل عن حادثة امنية .وقال قائد شرطة نينوى اللواء الركن حمد النامس لوكالة وطن للانباء ان الخطة التي طبقتها القوات الأمنية خلال أيام العيد تكللت بالنجاح، ولم يتم تسجيل أي خرق أمني .واضاف النامس ان” القوات الأمنية توافرت لديها قبل […]

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