«فضوة عرب»… أقدم أحياء بغداد يصارع الاندثار

2019/06/07 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ ودق ماضي تُعد محلة “#فضوة_عرب”، واحدة من أعرق الأحياء القديمة في #العاصمة #بغداد، وأكثرها أهمية من حيث طراز #الأبنية المنتشرة، التي ترجع إلى أربعينيات القرن الماضي، إضافةً إلى […]

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