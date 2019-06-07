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توجه نيابي لتوحيد سلم #رواتب موظفي الدولة بين جميع الوزارات


توجه نيابي لتوحيد سلم #رواتب موظفي الدولة بين جميع الوزارات
2019/06/07 | 18:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون اليوم الخميس عن وجود توجه لدى غالبية اعضاء على توحيد سلم رواتب م...

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