اسعار الدولار ترتفع رغم خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة

2019/06/07 | 18:46

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بغداد :سومر نيوز

ارتف سعر الدولار الأميركي أمام أغلب العملات الرئيسية، متجاهلًا خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة، و...

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