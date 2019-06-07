2019/06/07 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل فريق الكهرباء للدور نصف النهائي من بطولة الكأس بعد فوزه على فريق الحدود بركلات الجزاء الترجيحية 4-3

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