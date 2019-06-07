بالوثائق.. المالية توجه مؤسسات الدولة كافة باحتساب ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق

2019/06/07 | 18:53

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بغداد اليوم _ بغداد

وجهت وزارة المالية جميع مؤسسات الدولة باحتساب ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، وليس من تاريخ صدور الامر.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة من مكتب وزير المالية فؤاد حسين، موجهة إلى مؤسسات الدولة كافة، تقضي باحتساب ترفيع الموظف من "تاريخ الاستحقاق لإشغال الوظيفة الأعلى اعتباراً من توفر الوظيفة الشاغرة"، وليس من تاريخ صدور الأمر.

بغداد اليوم _ كركوك

أعلنت قائممقامية مركز محافظة كركوك، اليوم الجمعة، استخدام تكنولوجيا حديثة لمراقبة ساعات تشغيل المولدات الأهلية.

وذكرت قائممقامية مركز كركوك، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "قمنا بنصب ساعات ذكيه لمولدتين في كركوك و

بغداد اليوم- بغداد

لقي طفل، من سكنة بغداد، ظهر اليوم الجمعة، مصرعه غرقا، عند سباحته بمصيف بيخال في محافظة أربيل.

وقال مصدر أمني، لـ"بغداد اليوم"، إن "طفلا دون سن الـ15 لقي مصرعه غرقا بعد سباحته في مصيف بيخال بمحافظة أربيل".

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر أمني، الجمعة (7 حزيران 2019)، باندلاع حريق في بستان بناحية جديدة الشط في ديالى، فيما أشار الى أن اربع فرق إطفاء وصلت الى مكان الحريق لإخماده.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اربع فرق إطفاء من مراكز (ه

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