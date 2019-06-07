تسيير اول رحلة جوية بين مطار اربيل ومدينة دوسلدورف الالمانية

2019/06/07 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلقت اول رحلة جوية اليوم الجمعة بين مطار اربيل الدولي في اقليم كوردستان ومدينة دوسلدورف الالمانية.

ونشرت مديرية مطار اربيل جدولا تضمن اول رحلة بينها وبين مطار المدينة الالمانية.

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