ميمي وعلاء عباس يقودان هجوم اسودج الرافدين امام تونس

2019/06/07 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعلن مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، عن التشكيلة الرسمية لاسود الرافدين امام تونس في المباراة التي ستقام على الملعب الاولمبي برادس، مساء اليوم الجمعة.وسيدخل اسود الرافدين المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: جلال حسن، خط الدفاع: ضرغام اسماعيل واحمد ابراهيم وسعد ناطق وسامح سعيد، خط الوسط: امجد عطوان وهمام طارق وكرار نبيل وجستن […]

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