مقترح لتأجيل الانتخابات المحلية الى نيسان من العام المقبل

2019/06/07 | 18:57

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كشف النائب حسن فدعم، اليوم الجمعة، عن وجود اتفاق "شبه نهائي" لتأجيل الانتخابات المحلية المقرر اقامتها في شهر ايلول من العام الحالي الى نيسان من

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