القبض على عدد من ارهابيي

2019/06/07 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر الاشتباكات العنيفة التي يخوضها الجيش السوري مع التنظيمات الإرهابية على محور بلدة الجبين الإستراتيجية في ريف حماة الشمالي، بهدف استعادة السيطرة عليها.

وقال مراسلون في

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