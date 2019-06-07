رئيس البرلمان يبحث مع ولي عهد أبو ظبي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

2019/06/07 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، العلاقات بين العراق والإمارات العربية المتحدة، وعدد من القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة، وذلك خلال لقائه في عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان اليوم، (7 حزيران 2019)، ان الحلبوسي، بحث خلال اللقاء "العلاقات بين العراق والإمارات العربية المتحدة، وعدد من القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة".

واضاف البيان ان ‫"اللقاء تطرق إلى آليات تطوير العلاقات البرلمانية، وأهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية ‫بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، والعمل لتحقيق الاستقرار للمنطقة في ظل التحديات والأزمات التي تشهدها".

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