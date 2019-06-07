خفايا من حياة علي الوردي

2019/06/07 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفايا من حياة علي الورديسامي مهديأسعدتم صباحاً ..هذا عنوان كتاب صدرت طبعته الأولى عام 2015 ولم أطلع عليه إلا في الأيام الأخيرة ، أما مؤلفه فهو صاحب الوردي والعارف بالكثير من شؤونه الخاصة الكاتب والصحفي سلام الشماع .والكتاب مسعى صادق ومخلص لكتابة سيرة هذا المفكر كما عرفها المؤلف من مرافقته إياه ، ومما سمعه منه ومن بعض أقاربه وأصدقائه ومعارفه وتلاميذه ونقاده ، وأخيراً مما تيسر له من وثائق قليلة معنية به ، ولذا كان عنصر ( الرواية ) هو الغالب عليها .يكتشف القارئ ، من خلال ما قدمه الشماع من معلومات ، أن الوردي إنسان بسيط كسائر الناس في حياته ، له أسراره ومعتقداته وعاداته وشؤونه الخاصة التي قد لا تروق لبعضنا ، عدا ما نعرف عنه وعن فكره من مؤلفاته المنشورة .ويبدو أنه كان يشعر بالإحباط والمرارة واليأس رغم ما حظي به من مكانة أكاديمية وشهرة علمية بين الخاصة والعامة ، ذلك لأنه لم يكن يتمتع بكامل حريته الفكرية ، ولم يكن لديه أمل في تغير الحال .فهو في نظر السلطات المتعاقبة شخصية مقرونة بعلامات الاستفهام ، وهو في نظر رجال الدين ، أو بعضهم في أحسن الأحوال ، شخص مارق مشكوك في إبمانه أو لغز غير مفهوم ، وكثير من العوام كان يذهب فيه مذهب رجال الدين .وقد اتهم في حياته بمختلف التهم السياسية والفكرية ، وتعرض لكثير من المضايقات ، حتى بات يخشى على نفسه ,والدليل على شعوره بالإحباط والمرارة قول سلام الشماع في ( ص 14 ) : سألت الوردي مرة بعفوية :- كيف حالك يا دكتور ؟فرد عليّ :- فاخرة ، لا دنيا ولا آخرة !ولعل أبلغ ما عبر به عن شعوره بالإحباط أنه لما أقيمت احتفالية لتكريمه وهو على فراش المرض أرسل إلى القائمين بالإحتفال بيتاً من الشعر وطلب منهم قراءته على المحتفلين .والبيت هو :أتت وحياضُ الموتِ بيني وبينها / وجادت بوصلٍ حيث لا ينفعُ الوصلُكان الوردي يشعر بأنه مفكر متنور مقيد ، ومغبون ، وغير مفهوم ، وكان لديه الكثير من الأفكار التي كتمها واحتفظ بها لنفسه ، أو أفضى ببعضها لخاصته ، أو ألمح إليها إلماحاً غامضاً .ويذكر الشماع ( ص54 ) أن الوردي كان يردد في سنواته الأخيرة " إدفنوني في مقبرة الغرباء " وهذه في ظني ذروة ذلك الشعور .وأود ألاّ أصدق ما ذكره الشماع في ( ص 33 ) من كتابه .فقد روى أن الدكتور علي الوردي و الدكتور علي جواد الطاهر دفنا متجاورين في مقبرة واحدة ( أظنها المقبرة الملحقة بجامع براثى في الكرخ ) وأن الشيخ جلال الدين الصغير أوعز بجرف قبريهما لتبنى على أرضهما قاعة , ونسب الشماع هذه الرواية للأكاديمي المعروف الدكتور كامل مصطفى الشيبي !وبعد ، إذا صحت هذا فما أضيع العلم والعلماء والأدب والأدباء في بلادنا !

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