الصقور تحلق لنصف نهائي كأس العراق

2019/06/07 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..تغلب فريق القوة الجوية على ضيقه النفط بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب القوة الجوية ضمن منافسات اياب ربع نهائي كأس العراق.وتناوب على تسجيل ثنائية الصقور كل من النيجيري ويليان في الدقيقة 40 وحماد احمد في الدقيقة 78، ليتأهل فريق الصقور الى نصف النهائي بعد تعادله ذهاباً سلبياً من دون […]

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