شرطة الديوانية تصدر بيانا بشأن وجود تحركات مشبوهة في الشنافية

2019/06/07 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت مديرية شرطة الديوانية، الاربعاء، بيانا بشأن وجود تحركات في الشنافية.

وقال اعلام المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "ردا على الشائعات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام من وجود تحركات مشبوهة في صحراء الشنافية نود ان توضح لأهالي الديوانية الكرام بأنه لاصحة لمثل هذه الاخبار العارية عن الصحة تماما".

واضافت ان "هناك تنسيق عالي ومشترك بين مركز الشنافية وسرية الشرطة الاتحادية المتواجدة إضافة إلى فوج شرطة النفط".وكانت قوة مشتركة من مركز شرطة الشنافية وقوات سوات قد أجرت جولة استطلاعية على حدود الشنافية وحتى الخط الاستراتيحي للنفط وبحسب توجيهات قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات ولم تلاحظ أية حالات تثير الشك.

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