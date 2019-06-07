حوت سفاح يرعب أكثر أسماك القرش افتراسا

2019/06/07 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..تعتبر سمكة القرش البيضاء العملاقة من أكبر الأسماك المفترسة على كوكب الأرض فهي لا تتوقف عن السباحة ولديها قدرة على شم الدم عن بعد كما لا تخشى أي كائن آخر، لكن لدى هذه السمكة المفترسة نقطة ضعف وهو حوت الأوركا أو الحوت السفاح.وترعب الحيتان القاتلة أسماك القرش البيضاء، فهذه الحيتان تصطادها وتتخلص منها […]

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