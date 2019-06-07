الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية يناشد مقتدى الصدر والسبب...؟

2019/06/07 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حسن نصيف التميمي، الجمعة، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن استيراد المحاصيل الزراعية...

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