وزير الزراعة: نسعى الى تذليل جميع المعوقات التي تواجه قطاع الدواجن في العراق

2019/06/07 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الزراعة صالح الحسني ،اليوم الجمعة، سعي الوزارة لتذليل المعوقات التي تواجه قطاع الدواجن وتسهيل جميع الاجراءات أمام مربيها.مشيراً في الوقت نفسه الى "وضع خطط وبرامج علمية لحماية هذه الثروة المهمة".

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