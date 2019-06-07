مصرع شخص وانقاذ سبعة اخرين بسقوط عجلتهم في ابي غرق “صور”

2019/06/07 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل

أفاد مصدر امني، الجمعة، بأن شخصا لقي مصرعه

واصيب سبعة اخرون بسقوط عجلتهم في جدول بناحية ابي غرق بمحافظة بابل.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن “عجلة

يستقلها عدد من الاشخاص سقطت في جدول كبير بمنطقة بزل حجي علي بناحية ابي غرق في بابل،

ما اسفر عن غرق احدهم واصابة سبعة اخرين بجروح”.

واضاف المصدر أن “فرق الانقاذ في مركز

رتل الطوارئ وفريق الغواصين التابع لقيادة شرطةبابل وعدد من المواطنين قاموا بإنقاذ

الأشخاص السبعة واخراجهم من داخل عجلتهم، مع سحب العجلة من الماء وانتشال الجثة وتسليمها

إلى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة”.

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