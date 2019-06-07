الصدر لأتباعه: لن أحضر معكم صلاة الجمعة بعد اليوم

2019/06/07 | 19:24

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- نينوى

أكد القيادي في تحالف الاصلاح والاعمار، خالد العبيدي، الجمعة، أن إرهابيين وفاسدين هم من يقفون خلف حرائق المزارع شبه اليومية في المحافظات كافة.

وقال العبيدي، في منشور على حسابه بتويتر، إن "من بين أبرز واجبات الحكومة هي حما

بغداد اليوم- كردستان

كشف مصدر سياسي مطلع، الجمعة (7 حزيران 2019)، عن الخطوات القادمة للاتحاد الوطني الكردستاني، التي سيعمل عليها قبل موعد تنصيب نجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ(بغداد اليوم)، ان "الاتحا

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، الجمعة (7 حزيران 2019)، ان محافظة كركوك تتعرض لمؤامرات سياسية.

وكتب الصالحي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، " نحن مستعدون لأي حوار ولأي تطور في العملية السياسية شرط الات

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