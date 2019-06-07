مجلس ميسان يدعو لاستجواب وزير الإسكان

2019/06/07 | 19:28

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(المستقلة)/.علي قاسم الكعبي/..



طالب مجلس محافظة ميسان الجمعة مجلس النواب باستجواب وزير الأعمار والإسكان محملا أياه مسؤلية عدم إنشاء الممر الثاني لطريق البتيرة.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة ميسان جواد رحيم الساعدي ” نحمل وزير الأعمار والإسكان مسؤولية مصرع وإصابة العشرات من المواطنين على طريق البتيرة”.

وطالب الساعدي أعضاء مجلس النواب والممثلين عن محافظة ميسان باستجواب وزير الأعمار والإسكان والبلديات العامة لعدم المباشرة بإنشاء الممر الثاني لطريق “ياحسين” الذي بات يسمى “طريق الموت” نظراً للحوادث المؤسفة التي شهدها.

واشار الى إنه “في كل موازنة نسمع من بعض البرلمانين بأنه تم تضمين المشروع في هذا الموازنة لكن للأسف لم نر التطبيق والواقعية بالعمل”.

يذكر أن هذا الطريق حصد أرواح العشرات من المواطنين خلال فترة العيد بسبب حوادث السير، لكونه بممر واحد رغم انه الطريق الوحيد الذي يربط ميسان بمحافظتي كربلاء والنجف اللتين يتوجه اليهما ابناء المحافظة بكثافة في المناسبات الدينية وايام الاعياد.

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