2019/06/07 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس شركة روس تيخ الروسية: تم الانتهاء من تدريب العسكريين الأتراك على استخدام منظومة صواريخ أس 400 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/07 | 19:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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