الاستخبارات العسكرية تعتقل أحد عناصر الدعم اللوجستي لـ

2019/06/07 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، اعتقال أحد عناصر الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الارهابي غرب محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه

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