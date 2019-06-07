الإعلام الحربي يمني يحذر من التسرع في نشره الاخبار الكاذبة لتحقيق سبق اعلامي

2019/06/07 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص البيان

تتداول بعض أدوات التواصل الاجتماعي امس اخبارا عن سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية تارة على مدينة الخوبة وطورا على مدينة نجران ويتم نشر فيديو عن حريق في حي سكني على اساس انه في مدينة سعودية حدودية أو مشاهد لقاعدة عسكرية جوية سعودية وأخبار من هذا القبيل.ومنها للوقوع في كمين التضليل والنيل من مصداقية المؤسسات الإعلامية الأعضاء في الاتحاد نأمل من الزملاء الاعزاء الانتباه إلى التالي:١- إن الإعلام الحربي اليمني كما جرت العادة لم يبخل على وسائل الإعلام باي معلومة أو صور عن انجازات القوات المسلحة اليمنية وهو على العكس يداب على توزيع الأخبار العاجلة وبيانات الناطق العسكري ومشاهد الفيديو وغيرها من المواد ذات الصلة، وبالتالي ما لم يصدر اي شيء من هذا القبيل لا يصح ايلاءه اي اهتمام، فضلا" عن التسرع في نشره من باب الحماس العاطفي أو السبق الإعلامي مما يؤدي إلى إحداث ضرر على مجمل المعركة الإعلامية المناسبة للشعب اليمني في مظلومين وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه.٢- تعتبر قناة المسيرة المصدر الأساسي بعد الإعلام الحربي للتثبت من صحة ودقة وحجم اي خبر سياسي أو عسكري أو امني، وبالتالي لا يمكن أن تحصل إنجازات نوعية بحجم السيطرة على مدن وقواعد عسكرية دون أي تبث شبكة المسيرة وعلى رأسها قناة المسيرة اي خبر أو معلومة بهذا الشأن.٣- لا يوجد أي سيطرات على مدينة الخوبة أو نجران والفيديو الموزع هو لحريق في مركز لتجاري في الكويت حصل قبل سنوات، كما أن الفيديو المتداول للسيطرة على قاعدة عسكرية جوية يعود إلى سنوات خلت عندما سيطر مجاهدو أنصار الله (قبل العدوان على اليمن) على قاعدة العند الجوية اليمنية في محافظة لحج في جنوب اليمن.٤- عبر هذه المجموعة ومجموعات أخرى للمؤسسات الأعضاء في الاتحاد يتم بالتعاون مع غرفة التحرير في وكالة يونيوز بتوزيع جميع الأخبار المتعلقة بالعدوان على اليمن سواء كانت سياسية أو عسكرية أو أمنية أو غيرها استنادا إلى المصادر اليمنية المعتمدة من أعلام حربي وإعلام امني وإعلام ثوري ومصادر ومراسلي شبكة المسيرة.

نشكر اهتمامكم وكتب الله اجركممركز الإعلام الحربي اليمني.

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