عليوي والزاملي يلتقيان منتخب شباب الصالات ويحثاه على تحقيق إنجاز للعراق

2019/06/07 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..التقى رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، عباس عليوي، وعضو اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة كرة الصالات، غالب الزاملي، الجهاز الفني والاداري ولاعبي منتخب شباب العراق، الذي يستعد للمشاركة في بطولة نهائيات كأس آسيا للشباب التي تحتضنها إيران للفترة من 14 وحتى 22 من شهر حزيران الجاري .واكد عليوي بحسب بيان لاتحاد الكرة […]

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