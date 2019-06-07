الحلبوسي يلتقي بن زايد في ابو ظبي ويبحثان هذه الملفات

2019/06/07 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، مع ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحقيق الاستقرار للمنطقة في ظلِّ التحديات والأزمات التي تشهدها.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان، ان "الحلبوسي التقى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق والإمارات، وعددٍ من القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة".وأشار الى ان "اللقاء تطرق إلى آليات تطوير العلاقات البرلمانية، وأهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، والعمل لتحقيق الاستقرار للمنطقة في ظلِّ التحديات والأزمات التي تشهدها".ا

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