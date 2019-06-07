نائبة تدعو الصدر الى محاسبة من قاموا بنشر أنشودة حاولوا من خلالها الإساءة الى المالكي وابناء الخط الصدري

2019/06/07 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عالية نصيف، الجمعة، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى محاسبة من قاموا بنشر أنشودة حاولوا من خلالها الإساءة الى نوري المالكي والاساءة في نفس الوقت الى ابناء الخط الصدري.وقالت نصيف في بيان ” ان بعض المنحطين اخلاقياً انتجوا أنشودة في غاية السخف مليئة بالشتائم الموجهة الى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، […]

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