الديمقراطي الكردستاني: لن ننتظر الوطني لتشكيل الحكومة

2019/06/07 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كوردستان، ان مراسيم اداء نيجيرفان بارزاني اليمين القانوني ستجري في العاشر من الشهر الجاري، لافتا الى ان حزبه لن ينتظر الاتحاد الوطني الكردستاني لتشكيل الحكومة الجديدة.وقال آوميد خوشناو، في تصريح صحفي ان مراسيم اداء نيجيرفان بارزاني اليمين القانوني رئيسا لاقليم كردستان سيجري في 10 من حزيران الجاري، لافتا الى ان كتلة الحزب ستبدأ باتخاذ اجراءات تكليف رئيس حكومة اقليم كردستان بتشكيل الحكومة.

واضاف: ان الحكومة الجديدة ستتشكل غضون شهر، متمنيا مشاركة جميع الاطراف فيها، بضمنها الاتحاد الوطني الكردستاني.

وحول مناصب الاتحاد الوطني الكردستاني، اكد خوشناو عدم الوضوح بآلية مشاركة الاتحاد الوطني الكردستاني في الحكومة الجديدة، مؤكدا ان حزبه لن ينتظر الاتحاد الوطني الكردستاني لتشكيل الحكومة الجديدة.

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