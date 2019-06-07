ميسان.. تدعو لاستجواب وزير بسبب تلكؤ عمل مشروع

2019/06/07 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ طالب مجلس محافظة ميسان الجمعة مجلس النواب باستجواب وزير الأعمار والإسكان محملا أياه مسؤلية عدم إنشاء الممر الثاني لطريق البتيرة.وقال نائب رئيس مجلس محافظة ميسان جواد رحيم الساعدي ” نحمل وزير الأعمار والإسكان مسؤولية مصرع وإصابة العشرات من المواطنين على طريق البتيرة”.وطالب الساعدي أعضاء مجلس النواب والممثلين عن محافظة ميسان […]

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