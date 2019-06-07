بوتين يدعو إلى “إعادة النظر بدور الدولار” في النظام المالي

2019/06/07 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إلى “إعادة النظر بدور الدولار” في النظام المالي العالمي معتبرا أن العملة الأميركية أصبحت “أداة ضغط” تستخدمها واشنطن وتشهد حاليا تراجعا في “الثقة”.وقال بوتين “من الواضح أن هذه التغيرات العميقة (في النظام المالي) تتطلب تكييف المؤسسات المالية الدولية وإعادة النظر في دور الدولار،

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