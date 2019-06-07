2019/06/07 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانه تم اخماد حريق اندلع في المحاصيل الزراعية بناحية ربيعة في نينوى.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “عددا من المحاصيل الزراعية تعرضت الى حريق في قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة، وبجهود الاجهزة الامنية والدفاع المدني، تمت السيطرة على الحريق”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيطرة على حريق اندلع في محاصيل زراعية بنينوى وكالة خطوة برس.

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